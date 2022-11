Tbs'er ontsnapt tijdens begeleid verlof en steekt vrouw neer in Soest

Een 31-jarige man heeft woensdagmiddag in Soest een 27-jarige vrouw neergestoken nadat hij 's ochtends ontsnapte uit een tbs-kliniek in Nijmegen. De vrouw raakte zwaargewond, maar volgens de politie is haar situatie stabiel.

De tbs'er ontsnapte woensdagochtend uit de Pompekliniek in Nijmegen. Hij was met begeleid verlof buiten de hekken van de kliniek toen hij aan zijn begeleider ontsnapte. De man stapte bij iemand in een auto die op hem stond te wachten, bevestigt een woordvoerster van de Pompestichting na berichtgeving van De Gelderlander.

Een speciaal politieteam ging naar de gevluchte tbs'er op zoek. De man is inmiddels aangehouden in het Zuid-Hollandse Lansingerland. Waarvoor hij een tbs-behandeling onderging, is nog niet bekend. De politie kan nog niet zeggen of de tbs'er en de vrouw elkaar kenden.

In juni van dit jaar ontsnapten twee tbs'ers ook al uit de Pompekliniek. Ze gingen er vandoor via een gat in een hek dat rond de kliniek staat. Bij het hek stond een auto klaar, waarmee ze op de vlucht sloegen. Een van beide mannen, Sherwin Benshomin Windster, is nog steeds niet teruggevonden. Hij staat sinds deze maand op de Nationale Opsporingslijst.

De andere man, Luciano D., werd negen dagen na zijn ontsnapping in Den Haag opgepakt. Toen had de politie ook al de man gearresteerd die met een slijptol een gat in het hek maakte en die voor de vluchtauto had gezorgd. Deze man kreeg voor zijn hulp bij de ontsnapping een celstraf van 24 maanden.

