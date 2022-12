Amsterdam en Den Haag nemen maatregelen om nieuwe WK-rellen te voorkomen

Amsterdam en Den Haag treffen maatregelen om vanavond rellen na de WK-wedstrijd van Marokko te voorkomen. In die steden en in Rotterdam braken rellen uit na de WK-zege van Marokko op België. De Rotterdamse politie zegt de situatie in de gaten te houden.

Marokko begint om 16.00 uur aan de wedstrijd tegen Canada op het WK Voetbal in Qatar. Bij winst bereikt het Noord-Afrikaanse land voor het eerst sinds 1986 de achtste finales op het toernooi. Het lijkt dus een beladen duel te worden.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema kondigde woensdagmiddag in de gemeenteraad aan dat in bepaalde wijken veiligheidsrisicogebieden komen tijdens de wedstrijd. In een veiligheidsrisicogebied heeft de politie meer ruimte om in te grijpen. Ook mogen mensen eerder gefouilleerd worden.

Het gaat om het Mercatorplein, Plein '40-'45 en de Burgemeester De Vlugtlaan. Dat zijn locaties in de wijken Geuzenveld-Slotermeer en Amsterdam-West, die afgelopen zondag het decor vormden van supportersrellen.

Na de wedstrijd van zondag, die Marokko won van België, gingen in Amsterdam-West zo'n vijfhonderd voetbalsupporters de straat op, onder meer op het Mercatorplein. Het feest sloeg al snel om in rellen. Zo werd zwaar vuurwerk afgestoken, verkeersborden en ruiten van een bloemenstal en supermarkt moesten het ontgelden en er ontstonden meerdere brandjes. Een deelauto werd in brand gestoken.

Den Haag houdt Schilderswijk scherp in de gaten

In Den Haag neemt de politie geen grote maatregelen. Wel kan de gemeente bij nieuwe rellen in de Schilderswijk sneller de buurt afsluiten voor verkeer. Op die manier wil het lokale bestuur "hinderlijk scooterverkeer" tegengaan en voorkomen dat mensen van buiten de buurt de Schilderswijk opzoeken om eventuele onrust erger te maken.

Om ongeregeldheden te voorkomen gaan jongerenwerkers, straatcoaches en buurtvaders zichtbaar de straat op. "Verder zijn ook wijkagenten nadrukkelijk aanwezig", aldus de woordvoerder van het Haagse politiekorps.

De politie gaf eerder aan dat er "geen signalen" waren dat het donderdag opnieuw onrustig wordt. In de Schilderswijk gingen zondag honderden Marokkaanse Nederlanders de straat op om de zege te vieren. Bijna een kwart van de wijkbewoners heeft een Marokkaanse achtergrond.

Politie Rotterdam focust op "gezellige sfeer"

In Rotterdam zegt de politie net als hun Haagse collega's in verbinding te staan met verschillende relevante groepen en organisaties. Zo hoopt de politie informatie in te winnen over mogelijke risico's.

De politie kan opschalen als er onrust ontstaat, maar is gericht op het voorkomen van rellen, laat een woordvoerder weten. "We focussen op een mooie wedstrijd in een gezellige sfeer en roepen iedereen op het vooral leuk en gezellig te houden."

Na de zege van Marokko op België zondag braken grote rellen uit in de drie Nederlandse steden. Mensen stichtten brandjes, staken vuurwerk af en vernielden auto's. De Mobiele Eenheid werd ingezet en meerdere mensen zijn opgepakt. Twee politieagenten raakten gewond.

Utrechtse imam roept jongeren op zich te gedragen

Hoewel er in Utrecht geen rellen waren na de wedstrijd, roept een Utrechtse imam jongeren op om zich donderdag te gedragen. Imam Abdeljalil Sayfaoui van de Moskee Essalaam in Hoograven deed de oproep woensdag op YouTube nadat de rellen zondag uitbraken.

In een videoboodschap zegt Sayfaoui tegen de relschoppers van afgelopen zondag: "Een Marokkaanse vlag in je handen en dan vernielen? Je bent gewoon je eigen land aan het vernielen, het land waar je woont. En dat hoort echt niet bij feestvieren."

Jongerenwerkers in verschillende steden maken donderdag extra rondes door de wijken, laten organisaties weten. Ook kunnen jongeren het WK kijken in buurthuizen, waar na afloop ook activiteiten zijn. Zo hoopt jongerenwerk te voorkomen dat jeugd zich gaat misdragen op straat.

0:52 Afspelen knop Onrust in Nederlandse steden na zege Marokko in WK-duel

