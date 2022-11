Sandra H. veroordeeld tot achttien jaar cel voor moord op Ichelle van de Velde

De 46-jarige Sandra H. is woensdag veroordeeld tot een celstraf van achttien jaar wegens de moord op de 29-jarige Ichelle van de Velde uit het Zeeuwse Oostburg. Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder dezelfde straf geëist.

H. wurgde het slachtoffer in december 2020 in haar spirituele winkel. Die was enkele deuren verderop van het naaiatelier van Van de Velde. Daarna verborg ze het stoffelijk overschot wekenlang, onder meer in een paskamer van de zaak. Later zaagde en hakte H. het lichaam in negen delen, deed die in vuilniszakken en dumpte ze in een kanaal.

De rechtbank in Middelburg sprak in het vonnis over een "gruwelijk, respectloos en mensonterend" misdrijf. De rechters zeiden tbs te hebben overwogen, maar besloten een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op te leggen. Na het uitzitten van de celstraf komt H. langdurig onder toezicht.

H. en Van de Velde waren aanvankelijk vriendinnen. Uit onderzoek bleek dat H. en haar man in de weken voor de moord een driehoeksrelatie waren gestart met Van de Velde. Gedurende die relatie was de vonk overgeslagen tussen Van der Velde en de echtgenoot van H., waardoor de verstandhouding tussen beide vrouwen verslechterde.

Volgens het OM lokte H. het slachtoffer op 15 december naar de winkel, sloeg haar met een voorwerp neer, bond Van de Velde vast en wurgde haar.

H. beweerde in paniek te zijn geraakt na ongeluk

H. beweerde dat de dood van Van de Velde een ongeluk was. Bij een ruzie zou ze haar hebben geduwd, waarna Van de Velde tegen een verwarming viel en zwaargewond op de grond lag. "Ik raakte in paniek. Toen heb ik zachtjes haar keel dichtgeknepen."

Hoewel de rechtbank de verwonding door de val niet kon uitsluiten en onvoldoende bewijs zag voor het vastbinden, veroordeelde zij H. toch voor moord. Daarbij wezen de rechters op de verklaring van een klant van H. op 15 december. Tegen die bezoeker zei een bleke H. dat ze "waarschijnlijk iemand had vermoord en naar de gevangenis ging".

Toen daarop zeven tot tien seconden gekreun klonk van achter uit de zaak, liep H. naar achteren. Kort erna keerde ze terug en was het gekreun gestopt. Volgens de rechters is daarmee bewezen dat H. "na de eerste fase veronderstelde dat ze Ichelle al om het leven had gebracht".

"Na het horen van het gekreun zag u zich ermee geconfronteerd dat dit niet klopte. Daarna hebt u er bewust voor gekozen dit alsnog te verwezenlijken", schrijven de rechters. "U had kunnen afzien van verder handelen en erger kunnen voorkomen. U had het tij kunnen keren als u iets had gedaan wat u achteraf niet had gewild."

