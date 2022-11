Op Schiphol aangehouden man had geen gevaarlijke stoffen bij zich

De 55-jarige man die dinsdag op Schiphol is aangehouden, had geen gevaarlijke stoffen bij zich. Dat is gebleken uit onderzoek van twee speciale teams van Defensie en het RIVM naar zijn bagage, zo meldt de Koninklijke Marechaussee (KMar) woensdag.

De man meldde zich dinsdag rond 10.30 uur bij de balie van de marechaussee op Schiphol met de mededeling dat hij gevaarlijke stoffen bij zich droeg. Daarop werd hij door een zogeheten ontsmettingsstraat gehaald en vervolgens aangehouden voor bedreiging. De man zit woensdag nog vast, laat een woordvoerder van de marechaussee weten aan NU.nl.

Het was lang onduidelijk om welke stoffen het dan zou moeten gaan. Een deel van Schiphol Plaza, de centrale hal van de luchthaven, was enkele uren afgesloten vanwege de verdachte situatie.

Verschillende hulpdiensten, zoals de brandweer, kwamen naar Schiphol. Ook een speciaal team van Defensie, de zogeheten CBRN Respons Eenheid, werd opgeroepen. Deze eenheid is gespecialiseerd in het identificeren van gevaarlijke stoffen met meetapparatuur.

Defensie en het RIVM keken of de bagage van de man gevaarlijke stoffen of radioactief materiaal bevatte. Dat is een standaardprocedure volgens een woordvoerder.

De hal werd aan het einde van de middag weer vrijgegeven. Het incident had geen gevolgen voor het vliegverkeer, maar leidde er wel toe dat het treinverkeer enige tijd werd gehinderd.

