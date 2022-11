RIVM onderzoekt bagage man die zich met gevaarlijke stoffen meldde op Schiphol

Delen via E-mail

De man die zich aan het einde van de ochtend bij de Koninklijke Marechausse (KMar) meldde, zei gevaarlijke stoffen in zijn bagage te hebben. Dat zegt een woordvoerder van de KMar tegen NU.nl. De bagage wordt onderzocht door het RIVM.

De woordvoerder weet niet wat voor bagage de man bij zich droeg. Het RIVM zegt het "verdachte object" te onderzoeken. Het kijkt of de bagage gevaarlijke stoffen of radioactief materiaal bevat. Dat is een standaardprocedure, legt de woordvoerder uit.