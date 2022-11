Amsterdam neemt na rellen maatregelen rondom voetbalwedstrijd Marokko

De Amsterdamse politie neemt "zichtbare en onzichtbare" maatregelen rondom de WK-voetbalwedstrijd tussen Marokko en Canada komende donderdag. Die maatregelen neemt de politie omdat zondag rellen uitbraken nadat Marokko de wedstrijd tegen België had gewonnen.

In onder meer Amsterdam braken zondag rellen uit na de wedstrijd tussen België en Marokko, die Marokko met 2-0 won. In de hoofdstad verzamelden zo'n vijfhonderd supporters zich op het Mercatorplein en Plein 40-45 in het stadsdeel Nieuw-West om feest te vieren. Dat sloeg al snel om in rellen.

Zo werd zwaar vuurwerk afgestoken, moesten verkeersborden en ruiten van een bloemenstal en supermarkt het ontgelden en ontstonden meerdere brandjes. Een deelauto werd in brand gestoken. De mobiele eenheid, die al klaarstond, greep uiteindelijk in om de rust te doen weerkeren.

De politie liet zondag weten de rellen in Amsterdam niet te hebben zien aankomen. Ook de rellen in Rotterdam overvielen de politie. Die stad is nog in beraad of er extra veiligheidsmaatregelen worden genomen. Den Haag, waar het zondag ook onrustig was, verwacht geen nieuwe onlusten.