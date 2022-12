OM gaat in beroep voor zwaardere straffen rond dood Carlo Heuvelman

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag besloten in hoger beroep te gaan tegen vrijwel elke verdachte in de Mallorca-zaak rond de dood van Carlo Heuvelman. Daarmee gaat justitie ook in beroep tegen de zeven jaar cel voor Sanil B. en tegen de vrijspraak voor twee andere hoofdverdachten, Mees T. en Hein B.

Sanil B. liet eerder zelf al weten het niet eens te zijn met zijn straf en daarom in hoger beroep te gaan. Hij zegt dat hij niets met de dood van Carlo te maken heeft.

De rechtbank zag onvoldoende bewijs voor de betrokkenheid van Mees T. en Hein B. bij dood van de man uit Waddinxveen. Het OM is het daar niet mee eens.

De advocaat van Hein B., Daniel Fontein, is verbaasd over de keuze van justitie. "De uitleg van de rechtbank voor het vrijspreken van mijn cliënt voor de dood van Carlo is vrij helder en daar is weinig tussen te krijgen", aldus Fontein. "Wij zullen namens cliënt ook in hoger beroep gaan."

Proces van waarheidsvinding nog niet afgerond

De rechtbank in Lelystad legde op 18 november celstraffen tot zeven jaar op voor het uitgaansgeweld op Mallorca vorig jaar juli. Als gevolg van dit geweld overleed Carlo enkele dagen later.

Alleen Sanil B. werd schuldig bevonden aan zijn dood. De overige verdachten kregen forse celstraffen tot 2,5 jaar cel voor hun rol bij de twee gevechten in de nacht van 13 op 14 juli. Naast de dood van Carlo achtte de rechtbank twee keer poging doodslag en openlijk geweld bewezen.

Hoewel de straffen voor veel verdachten hoger uitvielen dan de eisen, ziet het OM alsnog reden om ook in deze zaken in hoger beroep te gaan.

Volgens justitie deelt de rechtbank de overtuiging van het OM dat één of meer van de verdachten meer weten dan ze tot nu toe hebben verteld en dat daarom het proces van waarheidsvinding nog niet compleet is.

Ook de verdachten zelf in hoger beroep

Advocaat Harriët de Kroon is het niet eens met de straf van achttien maanden voor haar cliënt Daan van S. Dat zegt ze tijdens een rondgang van NU.nl langs de advocaten van de verdachten. Zij vindt dat Van S. gezien zijn persoonlijke omstandigheden veel te zwaar gestraft is voor de feiten die hij heeft gepleegd.

De Kroon ziet het vonnis als een poging van de rechtbank om zinloos openlijk geweld in het algemeen te stoppen. Zij zegt het volledig eens te zijn met dat doel, maar vindt de door de rechtbank gekozen weg niet de juiste.

De advocaten van Mees T. en Lucas O. waren niet direct in staat te reageren. De advocaat van Stan F. liet eerder al weten in hoger beroep te gaan.

