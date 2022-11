Den Haag schakelt beruchte 'horrorpoller' uit na meer dan vijftig ongelukken

Delen via E-mail

Een bewegende verkeerspaal die automobilisten moest tegenhouden bij een ziekenhuis in Den Haag gaat voorlopig naar beneden. De beruchte 'horrorpoller' werd vorig jaar in gebruik genomen. Sindsdien zijn al meer dan vijftig auto's, busjes, scooters en motoren tegen het obstakel gebotst.

De verkeerspaal staat op de Escamplaan bij het HagaZiekenhuis. De paal staat normaal gesproken omhoog en zakt als er een lijnbus, een ambulance of een ander hulpvoertuig nadert, want die mogen wel over de busbaan erachter.