Openbaar Ministerie eist 22 jaar celstraf en tbs tegen Almelose kruisboogschutter

Tegen de Almelose kruisboogschutter Kenzo K. heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag een celstraf van 22 jaar en tbs met dwangverpleging geëist. De officier van justitie sprak van een horrorscenario.

De dodelijke slachtoffers waren zijn 70-jarige onderbuurvrouw en haar 52-jarige nicht. Het zeventigjarige slachtoffer werd op haar bank neergestoken, nadat de dader haar woning met grof geweld was binnengedrongen. Ze had negen steekwonden.

Haar 52-jarige nicht is volgens het OM gezien de bloedsporen op meerdere plekken in de woning gestoken. Ze is naar de slaapkamer gevlucht en uiteindelijk in de gang om het leven gebracht met zeventien messteken.