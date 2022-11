Man zegt gevaarlijke stoffen bij zich te hebben, hal Schiphol deels afgezet

De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft dinsdag aan het einde van de ochtend een gedeelte van Schiphol Plaza (de centrale hal van de luchthaven) afgezet. Dat gebeurde nadat een man bij de politiepost van de KMar had verteld gevaarlijke stoffen bij zich te hebben.

Een specialistisch team is volgens de KMar onderweg om hem te onderzoeken. De persoon in kwestie is nog niet aangehouden, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Waarom niet en of dit nog gaat gebeuren, is onduidelijk.