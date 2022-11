Man die zegt gevaarlijke stoffen bij zich te hebben op Schiphol aangehouden

Een man die beweert gevaarlijke stoffen bij zich te hebben is dinsdagmiddag aangehouden op Schiphol, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee (KMar) tegen NU.nl. Of de man ook daadwerkelijk gevaarlijke stoffen bij zich heeft, moet nog duidelijk worden.

Over waarom de verdachte precies is aangehouden, kan de woordvoerder alleen vertellen dat het gaat om "een strafbaar feit". Welk strafbaar feit is nog niet duidelijk. Ook over de identiteit van de man is verder niets bekendgemaakt.

Buiten Schiphol Plaza, de centrale hal van Schiphol, is een ontsmettingsstraat ingericht waar de man doorheen zal gaan. Dat is een standaardprocedure, die ongeveer 45 minuten duurt. Een team van Defensie gespecialiseerd in gevaarlijke stoffen is aanwezig om de procedure te begeleiden.

Leden van het team dragen beschermende, blauwe pakken. De marechaussee die de man aanhielden en wegvoerden, hebben dat niet en zullen daarom ook door de ontsmettingsstraat gaan, zegt een woordvoerder. Verder wordt ook de bagage van de verdachte onderzocht op gevaarlijke stoffen.

Gedeelte Schiphol Plaza afgezet

De man meldde zich aan het einde van de ochtend zelf bij een politiepost van de Koninklijke Marechaussee (KMar) op Schiphol Plaza. Een gedeelte van de hal werd daarop uit voorzorg afgezet. Tot het team van Defensie er was, verbleef de man in het kantoor van de marechaussee.

De KMar heeft in de centrale hal van Schiphol een bureau. In die hoek zitten ook horecazaken van onder meer Burger King en Starbucks. Dat gedeelte is afgezet. Het is daar verder rustig. Wel zijn er veel hulpdiensten aanwezig, waaronder ambulancepersoneel met een brancard.

De NS meldt aan het begin van de middag dat door de inzet van hulpdiensten momenteel minder treinen van en naar Schiphol gaan. In eerste instantie bleven de treinen wel gewoon rijden. De gedeeltelijke afzetting heeft geen gevolgen voor het vliegverkeer en bezoekers van de luchthaven.

