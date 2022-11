Openbaar Ministerie doet met team van experts onderzoek bij Tata Steel

Delen via E-mail

De Inspectie Leefomgeving en Transport en milieudiensten hebben dinsdag het terrein van staalfabrikant Tata Steel in IJmuiden onderzocht. Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM). De partijen willen meer inzicht krijgen in het productieproces van staal en de werking van de cokes- en gasfabrieken.

Tijdens de schouw en het lopende onderzoek bekijkt het onderzoeksteam of Tata Steel IJmuiden B.V. opzettelijk en onrechtmatig schadelijke stoffen in de bodem, de lucht of het oppervlaktewater heeft gebracht. Deze stoffen zouden de gezondheid kunnen schaden.