Zware ochtendspits door dichte mist in vrijwel het hele land

Vanwege dichte mist hebben weggebruikers dinsdagochtend te maken met een zware ochtendspits. Rond 8.00 uur stond er volgens de ANWB ruim 750 kilometer file in Nederland. Op Eindhoven Airport is vanwege de mist geen vliegverkeer mogelijk, zo meldt de luchthaven.

Het KNMI heeft code geel uitgegeven voor vrijwel het hele land. Vooral in het westen en zuiden is er op veel plaatsen minder dan 200 meter zicht. Daarom is code geel van kracht voor de provincies Friesland, Flevoland, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland.