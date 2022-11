Politie zag rellen na WK-zege Marokko niet aankomen, overleg over extra maatregelen

De politie zag de rellen in Amsterdam en Rotterdam niet aankomen. Dat vertellen woordvoerders van beide korpsen in gesprek met de NOS . De grote steden kijken de komende dagen of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Marokko speelt donderdag nog tegen Canada. De gemeente Den Haag verwacht dan geen nieuwe onrust.

In de drie grote steden braken zondag rellen uit nadat Marokko een eerste WK-zege boekte tegen België. De Mobiele Eenheid (ME) moest eraan te pas komen nadat agenten met vuurwerk werden bekogeld en voertuigen in brand werden gestoken. De precieze schade in de steden is nog niet duidelijk.

Marokko heeft donderdag tegen Canada een goede kans om voor het eerst sinds 1986 de achtste finales op een WK te bereiken. Het lijkt dus een beladen wedstrijd te worden.

Toch kunnen Rotterdam en Amsterdam nog niet zeggen of er maatregelen volgen. De driehoek in de hoofdstad, bestaande uit burgemeester Femke Halsema, de hoofdofficier van justitie en hoogste politiecommandant) komen later deze week nog bijeen.

Eerste deel van de avond een groot feest

In Den Haag gebeurde dat maandag al. "We zien in het speelschema geen aanleiding om te veronderstellen dat het opnieuw onrustig wordt", zegt een woordvoerder van de gemeente. "We zijn goed voorbereid, we hebben zondag ook niet extra hoeven opschalen. We houden alles goed in de gaten, we praten zo veel mogelijk met mensen in de wijk en daar gaan we mee door."

De gemeente noemt het "jammer" dat er rellen uitbraken. Volgens de woordvoerder waren de problemen in Den Haag wel "relatief snel voorbij". Waarom het overwinningsfeest uit de hand liep, weet de gemeente niet. "Het is altijd ingewikkeld om in het hoofd te kruipen van mensen die overgaan tot geweld. Je hebt maar een enkeling van binnen of van buiten daarvoor nodig. Het eerste deel van de avond was een groot feest."

In alle steden gingen honderden supporters de straat op. Twee agenten raakten gewond toen zij werden bekogeld. Een van de slachtoffers liep gehoorschade op.

0:52 Afspelen knop Onrust in Nederlandse steden na zege Marokko in WK-duel

