Prominente moslims over rellen na zege Marokko: 'Waarom het weer verpesten?'

De vooraanstaande imam Azzedine Karrat en Nourdin El Ouali van het islamitische platform SPIOR begrijpen helemaal niets van de rellen die zondag in Nederland uitbraken nadat Marokko een WK-wedstrijd had gewonnen. Zij roepen moslimorganisaties op om de jongeren terecht te wijzen.

Na de overwinning van Marokko op België zorgden fans van Marokko in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam voor ernstige rellen. Er werd onder meer met vuurwerk en glas naar politieagenten gegooid en er brandden auto's uit. Twee agenten raakten gewond.

'Jongeren sinds de pandemie meer geneigd tot rellen'

"De rellen braken in verschillende steden uit, en daarin zie ik een patroon. Het is ook niet de eerste keer dat dit gebeurt, en het zal niet de laatste keer zijn", verzucht imam Karrat. Tot twee jaar geleden was hij imam van één van de grootste moskeeën in Nederland, de Essalammoskee in Rotterdam-Zuid.

Azzedine Karrat is imam, spreker en ondernemer. Hij spreekt onder andere in het Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn. In 2021 richtte hij de IslamOmroep op die zich inzet voor onderwijs, het tonen van succes onder moslims en het bieden van weerwoord op aantijgingen tegen de islam en moslims.

Hij merkt op dat sommige jongeren sinds de pandemie meer geneigd zijn tot relschoppen dan voorheen. In bepaalde wijken ziet hij dat er biculturele jongeren zijn die er niet in slagen om het beste uit hun leven te halen. Op straat uiten zij hun boosheid en frustratie. "Maar dat is geen vrijbrief om te gaan rellen, geweld te gebruiken en andermans eigendommen te vernielen", zegt hij.

Imam Azzedine Karrat: "Frustratie is geen vrijbrief."

'Onbegrijpelijk na zo'n mooie wedstrijd'

Nourdin El Ouali is het met de imam eens. Hij is directeur bestuurder bij de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR). "Dit gedrag is onacceptabel. Wat ik niet kan begrijpen is hoe dit gedrag kan ontstaan na een mooie voetbalwedstrijd en een feestelijke overwinning. Ik vraag me af wat er zou zijn gebeurd als Marokko had verloren", zegt hij.

El Ouali vindt dat moslimorganisaties jongeren moeten helpen door ze te wijzen op gedragsregels om dit soort toestanden te voorkomen. "Daar hebben wij als gemeenschap een verantwoordelijkheid in. Voetbalorganisaties doen er ook alles aan om voetbalfans te beschermen tegen relschoppers en geweldplegers. Daarom zullen wij er ook alles aan moeten doen om onze gemeenschap te beschermen tegen de kleine groep die het voor de rest verpest." Hij merkt dat veel Marokkaanse ouderen met afschuw reageren op wat er zondag is gebeurd.

"Wat er gebeurd is, is ernstig. Het moet serieus worden genomen. De mensen die strafbare feiten hebben gepleegd, moeten hard worden aangepakt", zegt Karrat. Vanuit zijn rol als opvoeder voelde de imam zich geroepen om de onrustplegers op hun gedrag aan te spreken. Zo nam hij een videoboodschap op waarin hij zich richtte tot jongeren. Hiermee hoopt hij de relschoppers via ouders en jongeren in zijn netwerk te bereiken.

'Dit houdt de negatieve beeldvorming in stand'

Inmiddels is het filmpje van Karrat al duizenden keer bekeken op de socialemediakanalen, en kreeg hij er veel reacties op. Onder andere van Nederlandse moslims die de frustraties met hem delen. "Ik ben me bewust van de vooroordelen en negatieve beeldvorming rondom Marokkaanse jongeren, en ook rond andere mensen met een islamitische achtergrond. Daarom is het belangrijk om deze gebeurtenissen los te trekken van iemands geloof of culturele achtergrond", zegt hij. "Dit heeft niets met het geloof te maken, maar met straatcultuur."

Tegelijkertijd vindt hij dat jongeren met een islamitische achtergrond zich bewuster moeten zijn van hun geloof en positie in de maatschappij. "Juist omdat ze weten dat moslims vaak in een slecht daglicht worden geplaatst, horen ze de media en andere instellingen geen reden te geven om dat nog erger te maken."

Karrat legt de verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij de jongeren zelf. Wel stoort hij zich aan de mensen die de rellen voor eigen gewin gebruiken."Het is uiteindelijk een sociaal-maatschappelijk probleem waar wij allen een verantwoordelijkheid in hebben om te doen wat in onze macht ligt", gaat hij verder. "Maar je ziet dat sommige politici en media dit soort gebeurtenissen aangrijpen om een hele groep mensen weg te zetten, die wel hun best doet om bij te dragen aan de maatschappij. En daar moeten ze mee stoppen, want zo pak je het probleem niet aan."

