Inlichtingendiensten zien China en Rusland als steeds grotere bedreiging

Rusland en China vormen een steeds grotere bedreiging voor de veiligheid van Nederland. Daarvoor waarschuwen de drie belangrijkste Nederlandse veiligheidsdiensten. Minister van Justitie en Veiligheid Yesilgöz stuurde maandag een aanpak voor die dreigingen naar de Tweede Kamer.

De oorlog in Oekraïne wordt daarbij gezien als opvallendste en zorgwekkendste ontwikkeling. Rusland heeft waarschijnlijk geen plannen voor een strijd met NAVO-landen, maar de risico's lopen wel op doordat Rusland af en toe dreigt met kernwapens. Daarnaast is Nederland nog steeds doelwit van staatshackers.

In een gezamenlijk rapport schrijven de diensten ook dat andere landen proberen om onrust te stoken in Nederlandse kwesties. Die inmenging bedreigt "de sociale en politieke stabiliteit" van Nederland. Als voorbeeld noemen de diensten de huidige economische problemen. Rusland probeert mensen ervan te overtuigen "dat deze onzekerheden het gevolg zijn van anti-Russische besluiten van westerse beleidsmakers", en niet van de Russische invasie in Oekraïne, aldus de drie overheidsdiensten.

De AIVD, MIVD en NCTV waarschuwen verder voor dreigingen tegen de 'economische veiligheid'. Kwaadwillenden zouden bijvoorbeeld kunnen proberen om banken, de watervoorziening of energiemaatschappijen te treffen. Dat is in Nederland nog niet gebeurd. "Niet alleen sabotage is een risico maar ook, als gevolg van investeringen en overnames, ongewenste invloed van andere landen op deze cruciale voorzieningen." Een land als China zou kunnen proberen om hoogwaardige technologie in handen te krijgen.