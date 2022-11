Piekmaanden zijn voorbij, maar drukte op de wegen blijft nog wel even

Het is al weken erg druk op de weg, met name in de spitsen. Oktober en november zijn altijd de drukste maanden, maar de ANWB verwacht dat weggebruikers ook in december nog vaak stil zullen staan.

Oktober en november zijn vaak zo druk omdat de dagen kort zijn en het weer vaak slecht is. Bovendien zijn in die maanden de minste mensen op vakantie en dus gebruiken veel mensen de weg om naar werk te gaan.

"Ook nu blijken oktober en november weer de drukste maanden te zijn", zegt een ANWB-woordvoerder tegen NU.nl. Volgens haar is de drukte op de weg weer vergelijkbaar met het niveau van voor corona. In september meldde de organisatie dat het zelfs nog iets drukker was dan voor de pandemie.

Wel is de filezwaarte (het aantal kilometers maal het aantal minuten file) is in het najaar van 2022 lager dan in dezelfde periode drie jaar geleden. "Maar in het najaar van 2019 waren er een aantal boerenprotesten, waardoor het land soms helemaal plat lag", zegt de woordvoerder. Als je kijkt naar drukte in de spits is de situatie wel vergelijkbaar met de herfst van 2019.

Piekmaanden voorbij, drukke spitsen nog niet

Dat bleek de afgelopen weken uit verschillende drukke spitsen. Begin deze maand werd nog de drukste avondspits van het jaar gemeten, en twee weken later riep de ANWB op om thuis te werken vanwege de drukke spitsen. Volgens de woordvoerder waren spitsen met 800 kilometer geen uitzondering de afgelopen weken. Daarbij zijn dinsdag en donderdag nog altijd de drukste dagen van de week.

De ANWB verwacht dat het niet gedaan is met deze drukte nu de piekmaanden voorbij zijn. "De allerdrukste spitsen zoals in november zullen misschien wat minder voorkomen, maar de meeste weggebruikers zullen weinig verschil merken", zegt de woordvoerder.

Ze benadrukt dat december nog steeds een donkere maand is met relatief slecht weer. Tijdens de feestdagen en de kerstvakantie zou het overigens wel kunnen dat het rustiger is, verwacht de ANWB.

Eerder

Aanbevolen artikelen