Aantal Nederlanders in voedselnood sinds de zomer flink toegenomen

Het aantal mensen in Nederland die niet meer in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien, is sinds de zomer flink toegenomen, meldt het Rode Kruis. De hulporganisatie heeft maandag gironummer 881 geopend voor mensen die voedselhulp nodig hebben in binnen- en buitenland.

Het Rode Kruis weet niet precies hoe groot de groep in voedselnood is. Wel zegt een woordvoerder tegen NU.nl dat er de afgelopen twee weken tientallen meldingen bij zijn gekomen. Het gaat om mensen die door de coronacrisis, de hoge inflatie en stijgende lasten tussen wal en schip zijn gevallen, ziet de organisatie.

De eerste levensbehoeften bestaan uit voedsel, water en onderdak. Voor duizenden mensen zijn die niet meer vanzelfsprekend, meldt het Rode Kruis. De organisatie ontving de afgelopen periode steeds meer signalen dat de "voedselnood in Nederland toeneemt".

Het Rode Kruis ontving berichten als "ik houd nog maar 50 euro over voor eten voor een gezin van vijf", "ik eet niet, zodat m'n kinderen dat wel kunnen" en "mijn uitkering is te hoog voor reguliere hulpverlening, maar door hoge ziektekosten houd ik geen geld meer over voor eten voor mijzelf en mijn dochter".

Volgens de organisatie kan niet iedereen met problemen naar de voedselbank. Als ze geen geld voor boodschappen hebben, maar te veel verdienen of een te hoge uitkering hebben, kunnen ze er niet terecht.

