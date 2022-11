A27 bij Utrecht weer open na kettingbotsing

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De A27 bij Utrecht is weer volledig open na de kettingbotsing tijdens de ochtendspits op maandag. Het verkeer heeft door het ongeluk uren vastgestaan op de wegen rondom de stad.

Het ongeluk gebeurde op de A27 vanuit Gorinchem richting Utrecht voor het knooppunt Rijnsweerd. De andere kant op was vanwege het ongeval korte tijd een rijstrook afgesloten. De vangrail is namelijk flink beschadigd. In beide richtingen en ook op de omrijroutes stonden lange files.