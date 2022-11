Aantal daklozen in jaar tijd fors gestegen, grootste toename onder jongeren

Het aantal daklozen in Nederland is in een jaar tijd flink toegenomen. Vooral de stijging onder jongeren was groot, meldt het Leger des Heils maandag. De opvangorganisatie voor dak- en thuislozen spreekt van een "schrikbarende constatering".

In totaal telde het Leger des Heils afgelopen zomer 6.016 daklozen. In de zomer van 2021 ging het om 4.876 mensen. Dat is een toename van 23 procent.

Het aantal daklozen van 18 tot 22 jaar steeg met 108. Dat is een stijging van 50 procent ten opzichte van de zomer vorig jaar. Het gaat volgens het Leger des Heils om jongeren die in een maatschappelijke opvang zitten en voor wie nog geen woning of woonruimte met begeleiding beschikbaar is.

Het Leger des Heils vreest dat het werkelijke aantal dakloze jongeren nog groter is, "omdat veel jongeren simpelweg niet in beeld zijn van de opvangorganisaties".

De stijging komt volgens de hulporganisatie niet alleen door de kostencrisis, maar ook door de overgang tussen jeugdzorg en hulp aan volwassenen. Als jongeren achttien jaar worden, stopt de jeugdhulp, terwijl de hulp voor volwassenen niet meteen beschikbaar is.

De organisatie vreest dat de situatie voorlopig niet beter wordt. "We maken ons zorgen over de komende maanden, want onze cijfers zijn van augustus en de ontwikkelingen van de afgelopen maanden zijn daar nog niet eens in meegenomen."

