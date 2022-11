Twee Nederlanders aangehouden in groot internationaal drugsonderzoek

Politiedienst Europol heeft een groot Europees drugskartel opgerold. Tijdens het onderzoek zijn 49 verdachten aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn twee Nederlandse hoofdverdachten aangehouden. Zij zouden een grote rol hebben gespeeld in de Europese drugshandel.

Het gaat om gecoördineerde invallen tussen 9 en 18 november in Europa en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Het opgedoekte superkartel controleerde een groot deel van de cocaïnehandel in Europa. Tijdens het onderzoek heeft de politie meer dan 30.000 kilo drugs in beslag genomen.

In totaal zijn 49 verdachten aangehouden, onder wie 16 Nederlanders. Veertien van hen zijn al in 2021 gearresteerd. Twee van hen zijn hoofdverdachten. Het gaat om een 37-jarige man met de Nederlandse en Marokkaanse identiteit. Het OM Rotterdam vervolgt hem wegens de invoer van duizenden kilo's cocaïne in 2020 en 2021, deelname aan een criminele organisatie, witwassen van grote hoeveelheden geld, corruptie en vuurwapenbezit.

De andere verdachte is een veertigjarige Nederlander die in Bosnië en Herzegovina woont. Hij wordt verdacht van de invoer van grote partijen cocaïne en bijna 8.000 kilo grondstoffen voor de productie van amfetamine. De grondstoffen voor drugsproductie kwamen via de haven van Antwerpen en hadden een bedrijf in Nederland als eindbestemming.

Het onderzoek naar de verdachten is begonnen met ontsleutelde berichten van Sky-cryptofoons. Beide mannen zijn in Dubai aangehouden. Nederland heeft om uitlevering van de twee verdachten gevraagd.

Bij de actie waren ook politie- en justitiediensten uit Spanje, Frankrijk, België, de VAE en de Verenigde Staten betrokken.

