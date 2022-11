Explosief gevonden bij pand in Dordrecht, mogelijk verband met beschieting

Agenten hebben in de nacht van zondag op maandag een explosief gevonden voor een pand aan de Spuiweg in Dordrecht. De politie houdt er rekening mee dat er een verband is met een beschieting van een restaurant een nacht eerder aan dezelfde weg.

Een politiewoordvoerder kon niet vertellen of het explosief bij hetzelfde pand is gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief meegenomen om het op een veilige plek tot ontploffing te brengen.

In de nacht van zaterdag op zondag werden eveneens schoten gelost bij een restaurant in Rotterdam-West. De politie liet zondag weten te onderzoeken of de beschietingen met elkaar in verband staan. Beide horecazaken dragen dezelfde naam.

Aanbevolen artikelen