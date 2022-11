Enkele arrestaties bij onlusten na WK-zege Marokko, omvang schade onbekend

De politie heeft zondagavond zeker vier mensen opgepakt, nadat in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rellen waren ontstaan na de WK-zege van Marokko op België. Daarbij werd de mobiele eenheid (ME) ingezet. Relschoppers stichtten brandjes, vernielden auto's en staken vuurwerk af. Hoeveel schade precies is aangericht, is nog onduidelijk.

De feestelijkheden in de grote steden liepen uit op rellen, toen in elke stad een groep van ongeveer vijfhonderd mensen de straat opging. In totaal zijn vier personen gearresteerd. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

In Rotterdam zijn twee mensen gearresteerd. Ook zijn twee politieagenten bij de rellen gewond geraakt. Een van hen liep gehoorschade op en de ander een hoofdwond. Op het Kruisplein gooiden relschoppers onder meer vuurwerk en glas naar agenten. Ook het verkeer en openbaar vervoer ondervonden hinder van de onlusten. Rond 19.30 uur keerde de rust terug. "Onduidelijk is nog wat de schade gaat zijn voor de stad", zegt de politie.

In Den Haag kwamen mensen samen rond het Vaillantplein. Voetbalsupporters gooiden met zwaar vuurwerk en trokken auto's van voorbijgangers open. Jongerenwerkers en zogeheten buurtvaders hielpen erger te voorkomen, aldus een woordvoerder van de politie. Er werd één persoon aangehouden en rond 19.30 uur was het rustiger op straat.

Ook in Amsterdam werd één persoon aangehouden. Bij het Mercatorplein in de hoofdstad ging een auto in brand en vernielden supporters diverse verkeersborden en ruiten. De politie in Amsterdam gaat kijken naar wat de rellen betekenen voor de politie-inzet tijdens de komende wedstrijd van Marokko op donderdag.

In andere steden bleef het rustiger. In Utrecht en Amersfoort kwamen her en der wat straatbrandjes voor, maar de politie spreekt wel van een feestelijke sfeer.

Marokko won zondag verrassend met 2-0 van België op het WK en houdt daardoor goed zicht op het bereiken van de achtste finales.

"Relschoppers, echt, schaam jullie", schreef de minister van Justitie Dilan Yesilgöz zondagavond op Twitter. "De politie heeft stevig moeten optreden vanavond. Samen met justitie doet zij nu onderzoek naar de gebeurtenissen. Daders moeten vervolgd worden voor dit abjecte, misdadige gedrag."

0:52 Afspelen knop Onrust in Nederlandse steden na zege Marokko in WK-duel

Ook in België rellen na wedstrijd Marokko-België

In Brussel raakte een aantal mensen gewond en in het centrum van de Belgische hoofdstad werden onder meer straatmeubilair, een verkeerslicht en geparkeerde auto's vernield. Een cameraploeg van de VRT werd belaagd en een journalist raakte gewond aan haar gezicht door vuurwerk. De politie zette traangas en een waterkanon in.

In Brussel is een tiental administratieve aanhoudingen verricht om ordeverstoorders van de straat te halen. Een persoon is gearresteerd. De politie zal "er de komende dagen alles aan doen om de relschoppers te identificeren", zei de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Ook in Antwerpen en Luik botsten relschoppers met de politie. In Antwerpen zette de politie een waterkanon in en sloot straten af nadat feestelijkheden uit de hand liepen. Een televisieverslaggever kreeg voor de draaiende camera een klap van iemand die langsliep. In Luik belaagden tientallen mensen na de wedstrijd een politiebureau. Er raakten ruiten en politieauto's beschadigd.

Aanbevolen artikelen