Rellen na WK-overwinning Marokko, ME ingezet in Den Haag en Rotterdam

De Mobiele Eenheid (ME) is zondagavond in het centrum van Rotterdam in actie gekomen wegens onrust na de WK-overwinning van Marokko op België. Een groep van vijfhonderd mensen zorgt voor een grimmige sfeer, meldt de politie . Ook in Den Haag is de ME ingezet.

De ME voert charges uit in Rotterdam. Daar wordt onder meer glas en vuurwerk naar agenten gegooid.

In Den Haag is het onrustig op het Vaillantplein. Er wordt met vuurwerk gegooid en supporters hebben autodeuren van voorbijgangers opengetrokken. Aanwezigen wordt verzocht de omgeving te verlaten, zegt een woordvoerder van de politie tegen NU.nl.

Op het Mercatorplein in Amsterdam-West is ook veel overlast. De ME is daar niet ingezet, maar staat wel klaar als dat nodig is. Volgens een woordvoerder zijn daar zo'n vijfhonderd mensen op de been. Er zijn brandjes uitgebroken en mensen steken vuurwerk af. Op beelden is te zien hoe mensen een auto in brand hebben gestoken.

Politie spreekt van feestelijke sfeer in andere steden

In andere steden in Nederland bleef het rustiger vanavond. In Utrecht en Amersfoort braken her en der wat straatbrandjes uit. De politie daar spreekt van een feestelijke sfeer.

In Brussel braken zondagavond al eerder rellen uit. Ook daar braken brandjes uit en werden auto's en elektrische steps vernield. De politie zette daar waterkanonnen en traangas in tegen relschoppers.

Marokko won zondag verrassend met 2-0 van België op het WK. De Noord-Afrikanen houden zo goed zicht op het bereiken van de achtste finales.

