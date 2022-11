Arrestaties en twee agenten gewond bij onlusten in steden na WK-zege Marokko

De Mobiele Eenheid (ME) is zondagavond in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag ingezet toen rellen ontstonden na de WK-zege van Marokko op België. Daarbij zijn twee politieagenten gewond geraakt. Inmiddels is de rust in de drie steden zo goed als teruggekeerd, zeggen woordvoerders van de politie tegen NU.nl. Meerdere mensen zijn opgepakt.

De ME voerde charges uit in Rotterdam. Er werd onder meer glas en vuurwerk naar agenten gegooid. Een groep van rond de vijfhonderd supporters zorgde voor een grimmige sfeer, meldde de politie.

Om ongeveer 19.30 uur werd het rustiger. Twee mensen zijn aangehouden en twee agenten raakten gewond. "Eén liep gehoorschade op en de ander kreeg iets tegen zijn hoofd", aldus een woordvoerder. De politie sluit niet uit dat meer aanhoudingen volgen.

Op het Mercatorplein in Amsterdam-West was ook veel overlast. Er zijn brandjes uitgebroken, er is vuurwerk afgestoken en mensen hebben een auto in brand gezet. Inmiddels is de rust weer teruggekeerd op het plein. Eén persoon is aangehouden en ook de politie in Amsterdam sluit meer aanhoudingen niet uit.

In Den Haag was het onrustig op het Vaillantplein. Er werd met vuurwerk gegooid en supporters van het Marokkaanse elftal hebben autodeuren van voorbijgangers opengetrokken. Inmiddels is ook daar de rust weer terug. Eén persoon is aangehouden.

Slideshow: Het is onrustig in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

0:52 Afspelen knop Onrust in Nederlandse steden na zege Marokko in WK-duel

Politie spreekt van feestelijke sfeer in andere steden

In andere steden in Nederland bleef het rustiger. In Utrecht en Amersfoort braken her en der wat straatbrandjes uit. De politie spreekt daar van een feestelijke sfeer.

In de Belgische hoofdstad Brussel braken zondagavond al eerder rellen uit. Ook daar braken brandjes uit en werden auto's en elektrische steps vernield. De politie zette daar waterkanonnen en traangas in tegen relschoppers.

Marokko won zondag verrassend met 2-0 van België op het WK. De Noord-Afrikanen houden zo goed zicht op het bereiken van de achtste finales.

