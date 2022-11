Meer dan 1.500 mensen bij illegaal feest in Gelderse Ammerzoden, ME ter plaatse

In het Gelderse Ammerzoden is een illegaal feest bezig. Volgens de politie zijn er meer dan 1.500 bezoekers op afgekomen. De Mobiele Eenheid (ME) is aanwezig, hoewel de organisatie gehoor lijkt te geven aan de oproep om het feest te stoppen.

De illegale bijeenkomst zou al uren bezig zijn. De politie liet rond 6.00 uur weten aanwezig te zijn in de omgeving van het feest. Daar sloten ze de afritten van de A2 af om te voorkomen dat er nieuwe bezoekers richting het feest zouden gaan.

Rond 8.00 uur liet de politie weten dat de ME ter plaatse is. "De organisatie is gevraagd het feest te stoppen, en men lijkt hier gehoor aan te geven", schrijven ze op Twitter.

De organisatie van het feest meldt aan Brabants Dagblad dat de muziek rond 7.45 uur is stilgezet. Rondom de loods waar het feest werd gehouden stonden veel auto's geparkeerd. Op basis van de nummerborden van de voertuigen concludeert de krant dat er ook bezoekers waren uit België, Frankrijk, Italië en Luxemburg.

Om te voorkomen dat het feest ergens anders verder gaat, geldt in de gemeente Maasdriel een noodbevel.

