Illegaal feest in Gelderse Ammerzoden beëindigd na ingrijpen politie

Op een illegaal feest in het Gelderse Ammerzoden zijn in de nacht van zaterdag op zondag zo'n vijftienhonderd mensen afgekomen. Het feest werd zondagochtend beëindigd na een oproep van de politie.

De politie liet rond 6.00 uur weten aanwezig te zijn in de omgeving van het feest. Agenten sloten de afritten van de A2 af om te voorkomen dat nieuwe bezoekers richting het feest zouden gaan.

Rond 8.00 uur liet de politie weten dat de Mobiele Eenheid (ME) ter plaatse is. "De organisatie is gevraagd het feest te stoppen. Men lijkt hier gehoor aan te geven", schrijft ze op Twitter.