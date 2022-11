Weerbericht: Hele dag regen, pas in de loop van de nacht opklaringen

De zondag begint bewolkt met flinke periodes van regen. Vooral in de noordwestelijke helft van het land regent het veel, maar ook in de rest van het land valt neerslag. Alleen in Limburg blijft het overwegend droog.

De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 7 en 10 graden.

Er staat een matige wind uit zuidelijke richting. In open gebieden en aan zee waait er een krachtige tot vrij krachtige wind.

Ook vanavond valt er van tijd tot tijd neerslag. Pas in de loop van de nacht wordt het droger.

