Man neergestoken in Amsterdam, ook steekpartijen in Den Haag en Rotterdam

Bij een steekpartij in Amsterdam is zaterdagavond een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Den Haag raakte een persoon gewond door een steekpartij en moest naar het ziekenhuis. Later werd ook een man in Rotterdam neergestoken.

De steekpartij in Amsterdam gebeurde om 19.35 uur aan de C. van Eesterenlaan in het Oostelijk Havengebied.

Bij de kruising met de C.J.K. Van Aalststraat, in de buurt van een winkel op het eiland Sporenburg, is de politie aanwezig. "We zijn aan het onderzoeken wat er precies aan vooraf is gegaan", aldus een politiewoordvoerder.

"In ieder geval is sprake van één verdachte, maar mogelijk zijn er meer personen bij betrokken. Als mensen meer weten, dan is alle informatie welkom bij ons."

Iets eerder, rond 18.00 uur, kreeg de politie in Den Haag een melding van een steekincident. Bij de Fisherstraat ter hoogte van de Langnekstraat troffen agenten een gewonde persoon aan. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

Over de aard van de verwondingen kan de politie nog niets kwijt. De politie is op zoek naar een verdachte. Verder is er nog veel onduidelijk over het steekincident in het Transvaalkwartier-Zuid, zegt een woordvoerder van de politie Den Haag.

Eveneens een man neergestoken in Rotterdam

Later op de zaterdagavond was het ook raak in Rotterdam. Daar heeft de politie een gewonde man gevonden op de Mijnsherenlaan. De man was gewond door een steekincident, vermoedelijk na een ruzie op de Abcoudestraat, aldus de politie.

De man is aanspreekbaar en wordt behandeld in een ambulance. Meer details over het steekincident in Rotterdam-Zuid zijn niet bekend.

