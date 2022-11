150 aanhoudingen bij snelwegblokkade A12 door Extinction Rebellion

Bij een protest van Extinction Rebellion tegen subsidies voor de fossiele industrie heeft de politie honderdvijftig aanhoudingen verricht. De klimaatactiegroep had de A12 bij Den Haag in beide richtingen versperd. Tegen 15.00 uur was de blokkade opgeheven en ging de weg weer open.

Extinction Rebellion meldde dat er honderden demonstranten aanwezig waren op de A12. Op beelden van de livestream van de actiegroep zijn de arrestaties te zien. De politie meldde later pas het exacte aantal aanhoudingen.

De politie had de actiegroep eerder al de opdracht gegeven te vertrekken en naar het Malieveld te gaan om daar verder te protesteren. Ook de gemeente had de snelwegblokkade verboden. "Gevaar voor demonstranten, omstanders of verkeer is niet toegestaan", aldus de gemeente Den Haag op Twitter.

De demonstratie was vlak bij de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Volgens de groep is het de vierde keer in korte tijd dat er op deze plek gedemonstreerd wordt.

Nadat Extinction Rebellion weg moest van de politie, gingen tientallen actievoerders op de weg zitten. Sommigen hadden zichzelf vastgelijmd. De politie overgoot handen van mensen met cola uit flesjes om de lijm op te laten lossen. Uiteindelijk zijn de opgepakte demonstranten afgevoerd naar het politiebureau.

