Helft van minderjarige vluchtelingen binnen vijf jaar herenigd met familie

Van alle minderjarige vluchtelingen die in 2015 asiel kregen in Nederland, was de helft binnen vijf jaar herenigd met familieleden. Dat blijkt maandag uit nieuwe cijfers van het CBS. Bij andere asielzoekers is dit percentage nareizende familieleden veel lager.

In 2015 kwamen ongeveer 4.200 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv's) naar Nederland. Dat was een relatief grote groep, aangezien normaal gesproken elk jaar zo'n 1.900 amv's asiel aanvragen in Nederland. Er was dat jaar oorlog in onder meer Libië, Mali en Syrië, waardoor het aantal mensen dat naar Europa vluchtte piekte.

Het waren vooral jongens tussen de vijftien en achttien jaar die in 2015 asiel aanvroegen. Zij vluchtten vooral uit Syrië en Eritrea.

Van die jongeren was in 2020 51 procent herenigd met familieleden. Die familieleden, bijvoorbeeld ouders en broers/zussen, mogen namelijk naar Nederland komen als de jongere een verblijfsvergunning heeft gekregen.

Het CBS ziet wel dat vooral familieleden van Syrische jongeren naar Nederland kwamen. Dat komt doordat deze groep de hiervoor benodigde papieren vaak beter in orde had.

Andere vluchtelingen met verblijfsvergunning hebben ook de mogelijkheid om familieleden naar Nederland te laten komen. Maar dat gebeurt wel minder vaak. Van de mensen die in 2015 asiel aanvroegen, is na vijf jaar 27 procent herenigd met familieleden.

Opnieuw veel asielaanvragen door tieners

Ook dit jaar vragen relatief veel alleenreizende tieners asiel aan: op 10 november stond het aantal aanvragen uit deze groep op 3.483.

Hoewel al werd verwacht dat het aantal aanvragen na het opheffen van veel coronamaatregelen zou toenemen, stijgt het aantal aanvragen van amv's in verhouding sterk.

De tieners gaven als voornaamste reden om asiel aan te vragen om hun ouders naar Nederland te kunnen laten komen. In sommige gevallen werden de kinderen hiervoor op pad gestuurd door hun ouders, bleek uit verkennend onderzoek van de IND.

Het grote aantal amv's dat asiel aanvraagt, legt nog meer druk op de toch al overvolle asielketen. Er zijn op dit moment zo weinig opvangplekken, dat staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) begin november besloot om deze jongeren eerder naar de gewone opvang te sturen.

Ook de komende tijd wordt een stijging van het aantal aanvragen verwacht. Van der Burg liet in een brief aan de Tweede Kamer weten dat wordt onderzocht hoe dit komt.

