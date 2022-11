Man opgepakt omdat hij mogelijk honderden banden lekprikte in omgeving Capelle

Delen via E-mail

De politie heeft vrijdagavond een 34-jarige man opgepakt omdat hij ervan wordt verdacht dat hij de afgelopen tijd honderden auto- en scooterbanden heeft lekgeprikt in Capelle aan den IJssel en omgeving. De man is aangehouden na een tip over "een verdachte situatie", meldt de politie zaterdag.