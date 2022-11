Weerbericht: Dag begint mistig, later neemt de bewolking toe

Zaterdagochtend begint met wisselende bewolking en lokaal nevel of mist. In de loop van de ochtend lost de mist vrij snel op. In de middag nemen de wolkenvelden vanuit het westen geleidelijk toe.

Er staat een zwak tot matige wind vanuit het zuiden. De maxima liggen rond de 9 graden.

In de avond neemt de wind toe. Langs de kust staat dan een matige tot (vrij) krachtige wind langs de kust.

Zondag wordt het bewolkt en regenachtig. Er staat dan een matige tot vrij krachtige zuidenwind en het wordt niet warmer dan 9 graden.

Volg dit onderwerp Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Blijf met meldingen op de hoogte

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.

Aanbevolen artikelen