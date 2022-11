Verdwaalde emoe in Overijssels dorp Lutten laat zich niet vangen

Een verdwaalde emoe in het Overijsselse dorp Lutten laat zich niet vangen. Het dier loopt al dagen in de buurt van het dorp rond. De dierenambulance probeert samen met de politie het dier te pakken, maar dat is nog niet gelukt, meldt de Stentor donderdag.

De emoe is voor het laatst gezien in een weiland aan de Semmelinksdijk in Lutten. Het is niet bekend van wie de emoe is. Een vogel- en pluimveepark in de buurt laat weten dat het dier niet van het park is.