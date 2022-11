Fietsers onder invloed belanden steeds vaker op de spoedeisende hulp. Dat blijkt uit onderzoek tussen 2012 en 2021 door kenniscentrum VeiligheidNL. De meesten hadden alcohol gedronken.

Het totale aantal verkeersslachtoffers dat onder invloed letsel opliep, steeg met 71 procent in de afgelopen tien jaar. In 2021 waren zeker 6.400 verkeersslachtoffers onder invloed van alcohol of drugs. Twee derde van hen had ernstig letsel.