OM eist 7 maanden cel tegen verdachte van dodelijk incident met klaphamer

De man die verdacht wordt van het dodelijke incident met een klaphamer moet van het Openbaar Ministerie (OM) zeven maanden de cel in. Bij het ongeluk op Oudejaarsdag vorig jaar kwam de twaalfjarige Bram om het leven.

De eigenaar van de klaphamer, Sebastiaan O. (38), is dood door schuld ten laste gelegd.

De officier van justitie verwijt O. grove onvoorzichtigheid. Bovendien heeft O. de regels overtreden door een te grote concentratie van een verboden explosief poeder in zijn schuur te bewaren.

Tegen het einde van de ochtend op 31 december 2021 sloeg O. met een klaphamer op een mengsel van kaliumchloraat en zwavel. Die spatte bij de explosie uiteen tijdens het vuurwerkfeestje op de Albert Cuyplaan in Haaksbergen.

Bram werd dodelijk in de borst getroffen door rondvliegende stukjes metaal. Een elfjarig vriendje liep blijvende verwondingen op aan zijn benen.

Verdachte: 'Het doet nog elke dag pijn'

De verdachte noemt het incident verschrikkelijk. "Het doet nog elke dag pijn, bij iedereen. Nooit vuurwerk meer. Nooit een fatsoenlijk Oud en Nieuw meer", zei O. vrijdag in de rechtbank.

O. kocht de klaphamer op 15 december via Marktplaats in Heerde van iemand die het ding zelf gelast had. Hij zegt alert te zijn op veiligheid. "Ik heb de constructie wel bekeken, het zag er degelijk uit."

Hij had het mechanisme eenmaal 'droog' getest, zonder poeder. Op Oudejaarsdag zette hij het apparaat in zijn straat en deed hij twee schepjes van het poeder in een gelaste ring waarin de hamer valt.

De rechtbank toonde twee video's van de rookwolk, waaronder een video van O.'s dochter. Door de knal kwam de 28 kilo zware klaphamer van de grond en maakte die een salto. "Ik heb geen idee hoe dit heeft kunnen ontstaan. Het had nooit mogen gebeuren."

Brams ouders hebben een glazen urn met daarin de as van hun zoon meegenomen naar de zitting. Ze pleiten voor een totaalverbod op klaphamers. "Geen enkele klaphamer mag nog gemaakt of verkocht worden", zei Brams vader. "We proberen dit soort stoerdoenerij een halt toe te roepen", voegde de moeder toe.

