Capelle geteisterd door 'bandenprikker': ruim honderd vernielingen in week tijd

In Capelle aan den IJssel en omgeving is al bijna een week lang een man banden aan het lekprikken. Inmiddels zijn er bij de politie ruim honderd aangiftes binnengekomen, zegt een woordvoerder vrijdag. Om de 'bandenprikker' tegen te gaan, heeft de gemeente onder meer besloten dat er preventief gefouilleerd mag worden in meerdere wijken.

De eerste lek geprikte banden werden op zaterdag 19 september gemeld. Sindsdien zijn er ruim honderd meldingen binnengekomen in Capelle aan den IJssel en het nabijgelegen Krimpen aan de Lek. De woordvoerder van de politie verwacht dat dit er de komende dagen nog meer worden.

De politie denkt dat alle lek geprikte banden het werk zijn van één man. Ze deelden eerder deze week al videobeelden van de fietsende verdachte.

De man lijkt zich in eerste instantie vooral te richten op autobanden. Toch sloeg hij in de nacht van woensdag op donderdag ook toe bij een scooter in Capelle-West, meldt Rijnmond.

De politie zegt dat er zichtbare en onzichtbare maatregelen zijn getroffen. Een daarvan is het uitroepen van een veiligheidsrisicogebied in vier wijken in Capelle aan den IJssel. De burgemeester besloot dat middel donderdag in te zetten. De politie mag daardoor onder meer mensen op straat preventief fouilleren.

"Een zwaar middel, maar nu noodzakelijk", aldus burgemeester Oskam. "Deze overlast door het vernielen van eigendommen van Capellenaren en anderen is natuurlijk ontzettend vervelend. En het kost ook nog eens heel veel geld."

