Weekendweerbericht: Rustig en overwegend droog, zaterdag veel zon

Het laatste weekend van november verloopt rustig en overwegend droog, meldt Weerplaza . Vooral zaterdag is er ruimte voor de zon.

De zon schijnt zaterdag regelmatig in een groot deel van het land. Alleen in het zuiden en zuidoosten kan meer bewolking voorkomen. Mogelijk trekt daar ook hardnekkige bewolking of mist vanuit België het land binnen.