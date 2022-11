Reacties op excuses slavernij: 'Koning kan zich niet in achten delen'

Acht leden van het kabinet gaan op 19 december op acht plekken excuses aanbieden voor het slavernijverleden van Nederland. Slavernij-organisaties zijn tevreden dat ze dat doen "op plaats delict": in de verschillende voormalige koloniën waar Nederlandse machthebbers mensen tot slaaf maakten. Maar ze missen een actieve bijdrage van koning Willem-Alexander als symbool van de Staat, laten ze weten aan NU.nl.

"Een praktische oplossing", reageert voorzitter Linda Nooitmeer van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) tevreden op de geplande excuses door verschillende kabinetsleden.

Het NiNsee had het liefst gezien dat koning Willem-Alexander namens de regering de excuses op de acht plekken zou uitspreken, zegt Nooitmeer. "Maar de koning kan zich niet in achten delen."

NiNsee-directeur Urwin Vyent valt Nooitmeer bij in haar positieve oordeel over de excuses door het kabinet. "Die acht plekken zijn plaats delict."

De NiNsee-directeur zou het een betere oplossing hebben gevonden als premier Mark Rutte persoonlijk de acht plekken zou bezoeken om excuses uit te spreken. Willem-Alexander zou dat dan in Nederland kunnen doen.

'Suriname ziet ontbreken Rutte of Willem-Alexander als gemis'

Vereniging Ons Suriname laat vanuit Paramaribo weten heel blij te zijn dat de excuses op Surinaamse bodem worden uitgesproken. Wel denkt voorzitter Vincent Soekra van de Nederlandse vereniging dat Surinamers het een gemis vinden dat niet Rutte of Willem-Alexander de excuses komt maken.

"Het belangrijkste is dat de excuses oprecht zijn", nuanceert Soekra. "Niet omdat excuses maken nu hip is, of om er vanaf te zijn."

Hier gaat het kabinet excuses aanbieden: Premier Rutte in Nederland

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) in Paramaribo

Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) op Aruba

Minister Van Gennip (Sociale Zaken) op Bonaire

Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) op Curaçao

Staatssecretaris Van Rij (Financiën) op Sint-Eustatius

Staatssecretaris Van Ooijen (Welzijn) op Saba

Minister Kuipers (Volksgezondheid) op Sint-Maarten

Dekolonisatie Netwerk mist excuses in Indonesië

Het Dekolonisatie Netwerk vindt de excuses niet compleet als het kabinet ze niet ook in Indonesië uitspreekt. Daar maakten de koloniale machthebbers halverwege de achttiende eeuw meer mensen tot slaaf dan in Suriname en de Cariben samen.

"We zouden het fijn vinden als er ook erkenning komt voor het slavernijverleden van Nederland in voormalig Nederlands-Indië", reageert een woordvoerder. "Maar daar moet dan ook beleid aan vastzitten. Denk aan onderwijs over de slavernij in wat nu Indonesië heet."

Slavernij-organisatie Curaçao ziet excuses als begin

Het Platform Slavernijverleden Curaçao laat weten "heel blij" te zijn dat de excuses ook op dat eiland zullen worden uitgesproken. Maar wat het samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties op het eiland betreft blijft het daar niet bij.

"Het gaat niet om excuses alleen", licht Henry Vijber namens het platform toe. "Het gaat om heling en het herstel: het verwerken van het slavernijverleden." Erkenning en welgemeende excuses zijn volgens het platform de eerste twee stappen.

Een derde stap is de vergroting van het bewustzijn over de sporen die het slavernijverleden heeft achtergelaten. Ook stelt het platform dat de ontwikkeling van Curaçao achterloopt door de slavernij. Dat moet worden hersteld.

Ten slotte wil het platform dat de tot slaafgemaakte Tula eerherstel krijgt. Hij leidde in 1795 een slavenopstand op Curaçao, die bloedig werd neergeslagen.

De koloniale machthebbers namen Tula tijdens de opstand gevangen. Vervolgens martelden en vermoordden ze de verzetsheld op een gruwelijke manier. Ieder jaar op 17 augustus staat Curaçao stil bij de opstand.

Kabinet veranderde van standpunt over excuses

Begin november werd bekend dat het kabinet excuses wilde gaan aanbieden voor de rol van Nederland in het slavernijverleden.

Premier Mark Rutte was in 2020 geen voorstander van het aanbieden van excuses namens de Staat. Twee jaar later was hij van gedachten veranderd. Hij zei toen zelf dat Nederland moest erkennen dat het slavernijverleden doorwerkt in het huidige Nederland.

Eerder

Aanbevolen artikelen