Weerbericht: Zonnig met wolkenvelden en een enkele bui, 's avonds mistig

Vrijdag is een overwegend zonnige dag, met hier en daar wat wolkenvelden en een enkele bui. 's Avonds vormen zich nevel en mist.

In de ochtend is het op de meeste plekken droog. Lokaal kan er een bui vallen. Naarmate de ochtend vordert, schijnt de zon op steeds meer plaatsen, met soms een wolkenveld.

's Middags schijnt de zon geregeld, maar is er ook meer bewolking. In het oosten is er het langst kans op buien. Het wordt 11 tot 12 graden.