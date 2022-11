Goed nieuws: Corona-alarm naar laagste niveau | Jongetje (5) op Java gered

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Door het slechte nieuws dat meestal NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom zetten we op zaterdag wat positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: een vijfjarig jongetje werd twee dagen na de aardbeving op Java levend gered, het corona-alarm ging naar het laagste niveau en Sint en Piet lieten zich van hun heldhaftige kant zien in Almelo.

De vijfjarige Azka werd donderdag - ruim twee dagen na de aardbeving op het Indonesische eiland Java - levend onder het puin vandaan gehaald. Hij was grotendeels ongedeerd gebleven, doordat hij door een matras werd beschermd tegen vallende stenen.

De coronathermometer, waarmee de Nederlandse overheid het coronavirus in de gaten houdt, is gezakt naar het laagst mogelijke niveau. Het RIVM vindt dat dat kan, omdat de besmettingscijfers laag blijven.

Er zijn wel twee subvarianten van omikron in opkomst, maar die zijn niet zorgwekkend. Daardoor blijft de druk op de zorg en samenleving binnen de perken.

Het gaat goed met de schildpad die enkele weken geleden per post werd opgestuurd naar de Stichting Schildpaddenopvang Nederland. Het dier was volgens de stichting doodziek toen het aankwam. Na antibiotica en een slijmoplossend middel is de schildpad "stukken opgeknapt".