Opvang van asielzoekers in deels verbrand gebouw in Someren kan doorgaan

De tijdelijke crisisopvang van asielzoekers in een kampeerboerderij in het Brabantse Someren kan maandag gewoon doorgaan. In het gebouw werd in de nacht van woensdag op donderdag brand gesticht . Maar volgens burgemeester Dilia Blok is de het onbeschadigde deel van de groepsaccommodatie groot genoeg om de asielzoekers in te huisvesten.

"De crisisopvang gaat gewoon zoals gepland door", zei de burgemeester donderdag. "Volgende week kunnen de eerste 225 asielzoekers er terecht, die al maandenlang van sporthal naar sporthal zwerven in het zuidoosten van Brabant. Vervolgens laten we die groep aangroeien tot het maximum van 450 mensen. Ondanks de brand is er genoeg ruimte."

Onbekenden stichtten rond 0.30 uur brand in kampeerboerderij De Hoof in het Brabantse dorp. De politie heeft nog niemand aangehouden en is nog met het onderzoek bezig. De politie zoekt naar getuigen en camerabeelden.

Burgemeester Blok noemde de brandstichting eerder donderdag "verschrikkelijk" en '"vreselijk voor de eigenaren die met hart en ziel al jaren deze groepsaccommodatie runnen". Volgens haar is er een groep in het dorp die fel tegenstand biedt aan de komst van de asielzoekers. "Met deze groep hebben we meerdere gesprekken gevoerd", zei ze. "De groep heeft ons vanochtend laten weten afstand te nemen van het geweld op de locatie en de brandstichting af te keuren."

Volgens Blok staan de meeste inwoners van Someren achter de crisisopvang. De burgemeester heeft donderdag besloten aanvullende maatregelen te treffen om de veiligheid van de asielzoekers en de medewerkers die hen begeleiden te garanderen. "Over de aard van deze maatregelen zeg ik niks", zei Blok. "Maar de veiligheid van de mensen heeft voor ons de hoogste prioriteit."

1:38 Afspelen knop Burgemeester Someren noemt brandstichting asielopvang 'terreur'

Aanbevolen artikelen