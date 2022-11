Inspectie opent onderzoek naar politieoptreden tegen relschoppers Staphorst

De Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) gaat onderzoek doen naar het politieoptreden bij Staphorst, waar zaterdag demonstranten tegen Zwarte Piet werden aangevallen. De inspectie kijkt of de politie genoeg doet om dit soort geweld te voorkomen. Ook onderzoekt ze of de politie een neutrale positie innam.

De Inspectie JenV heeft zelf besloten het onderzoek te doen, meldt zij donderdag in een verklaring. De inspectie wilde aanvankelijk een intern onderzoek van de politie zelf afwachten, maar is daarop teruggekomen.

Als redenen voor het besluit noemt de inspectie "het voortdurende maatschappelijke debat, de onrust die over deze kwestie is ontstaan en de gevoelde noodzaak om een objectief beeld te krijgen over de taakuitoefening door de politie".

De politie Oost-Nederland meldde eerder dat de aanwezige agenten gehinderd zouden zijn in hun werk door meerdere blokkades van tractors. Of de inzet van de politie "te weinig was of dat andere omstandigheden meespeelden, zijn vragen die we nu nog niet kunnen beantwoorden", zei een woordvoerder tegen ANP.