Aboutaleb 'walgt' van agenten die logen over politiegeweld tegen Rotterdammer

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam walgt van de twee agenten die in een politierapport logen over geweld. Hij noemde de zaak donderdag in de gemeenteraad onverteerbaar en zei vervuld te zijn met ontzetting.

Aboutaleb reageerde daarmee op een uitspraak van de rechter over een zaak waarin een agent op 19 juni 2020 een kopstoot gaf aan een arrestant in Rotterdam. De rechtbank oordeelde vrijdag dat de politie informatie over de arrestatie "doelbewust" had achtergehouden.

Volgens de agenten verzette de garagehouder zich tegen zijn aanhouding, waarop hij een kopstoot kreeg van een agent. Tijdens een zaak bij de politierechter in Rotterdam bleek dat de politie videobeelden met ontlastend bewijs lange tijd uit het dossier had gehouden en dat agenten een valse verklaring hadden opgetekend.

Volgens de politie is er geen reden om aan te nemen dat er sprake is van kwade opzet dan wel liegen door de agent. De agent die de kopstoot uitdeelde kreeg eerder dit jaar een boete van 250 euro wegens mishandeling van de garagehouder.

Aboutaleb wil niet hele politie aan schandpaal nagelen

Ook de Rotterdamse raad reageerde donderdag met ontzetting op de zaak. Verschillende partijen vonden dat het vertrouwen in de politie is geschaad, maar daar was Aboutaleb het niet mee eens. "Het gaat hier om één agent en een medeverbalisant die zich hier hebben misdragen. Ik verzet me tegen alle pogingen, ook in deze raad, om het geheel van de politie aan de schandpaal te nagelen."

Volgens Aboutaleb moet er worden opgetreden tegen elke rotte appel. Hij zei zich dan ook aan te sluiten bij de woorden van de politierechter. Die zei dat het schandelijk en buitengewoon ernstig is hoe de agenten zich hebben gedragen. "Maar we moeten bij de feiten blijven."

Hij wil daarom ook het onderzoek van de Rijksrecherche naar de zaak afwachten en heeft toegezegd de raad hierover te informeren.

