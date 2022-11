Man die vrouw wurgde en lichaam verstopte in dakkoffer krijgt 12 jaar cel en tbs

De rechtbank in Assen heeft de 53-jarige Jan Willem H. uit de gelijknamige stad veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs voor doodslag van zijn partner. H. wurgde zijn vrouw en verstopte haar lichaam twee jaar lang in een dakkoffer. Begin dit jaar werd de gedumpte dakkoffer ontdekt in een kanaal in Drenthe.

Het Openbaar Ministerie (OM) had zeventien jaar cel geëist. De rechtbank heeft nu een kortere celstraf opgelegd, maar daarbij ook een tbs-behandeling.

De rechter vindt het "mensonterend" wat H. heeft gedaan. Niet alleen ontnam hij zijn kinderen hun moeder, maar ook liet hij ze twee jaar in onzekerheid wat er met hun vermiste moeder was gebeurd.

Deskundigen zeggen dat H. lijdt aan een narcistische persoonlijkheid. Hij zou zijn vrouw hebben gewurgd omdat "ze het bloed onder de nagels vandaan haalde". De man was al drie keer eerder veroordeeld voor huiselijk geweld.

De rechter vindt dat er genoeg aanwijzingen zijn voor een 'ziekelijke stoornis' bij H. en een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens. Een tbs-behandeling is daarom nodig.

