Maandenlange celstraf voor jongen die zomaar fietsende vrouw neerstak

De zestienjarige jongen die een fietsende vrouw neerstak in Vlaardingen heeft donderdag een celstraf van twaalf maanden opgelegd gekregen, waarvan zes voorwaardelijk. De jongen heeft meerdere psychische stoornissen en wordt daarvoor behandeld.

De vrouw werd op de avond van 16 april 2022 uit het niets gestoken toen ze naar huis fietste na een feest op de hockeyclub. Ze voelde een harde klap, maar had niet gelijk door wat er was gebeurd. Haar toegesnelde vriend zag vervolgens een mes uit haar rug steken.

De rechtbank in Rotterdam zegt dat de fysieke gevolgen voor de vrouw relatief beperkt zijn gebleven. De psychische gevolgen zijn wel "enorm groot". De rechter vindt het incident zo ernstig, dat de jongen jeugddetentie is opgelegd.

In de straf wordt wel meegenomen dat de jongen psychische stoornissen heeft. Zo was hij depressief toen hij de vrouw stak. De jongen is daardoor minder toerekeningsvatbaar.