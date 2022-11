Zeventienjarige hoort acht jaar cel en tbs eisen voor liquidatie in Amstelveen

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een celstraf van acht jaar en tbs geëist tegen een zeventienjarige jongen die wordt verdacht van het doodschieten van een 56-jarige man op straat in Amstelveen. Hoewel F. M. pas zestien jaar oud was op het moment van de liquidatie, wil het OM dat hij volgens het volwassenenstrafrecht wordt berecht.

Het slachtoffer, Itzhak Meiri, werd op 22 december 2021 op klaarlichte dag doodgeschoten in Amstelveen. Hij had toen net de tandarts bezocht. M. zou Meiri samen met medeverdachte Jesus T.A. (21) al langere tijd hebben gevolgd.

Volgens het OM was M. de schutter. T.A. nam de opdracht voor de huurmoord aan en diende als chauffeur. Het OM vindt wel dat beide verdachten even verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige dood van Meiri.

M. was op het moment van de liquidatie zestien jaar oud. Op camerabeelden is te zien hoe hij met gestrekte arm op het slachtoffer afrent met het pistool in zijn hand. M. zou zeven kogels hebben afgevuurd. Meiri werd door drie daarvan geraakt. Hij bezweek kort daarna in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Moordopdracht werd via Snapchat aangenomen

De jongen heeft tot nu toe geen enkele verklaring willen afleggen. Ook tijdens de zitting beriep hij zich op zijn zwijgrecht. Medeverdachte T.A. heeft in juli bij de politie bekend. Hij heeft de moordopdracht via Snapchat aangenomen, heeft hij verklaard. T.A. werd een dag na de moord opgepakt, M. in januari.

Er is veel bewijs aangetroffen op bijvoorbeeld de telefoons van de verdachten. Zo vond de politie op de telefoon van de minderjarige M. een rapnummer aan waarin de naam van Meiri voorkomt. De verdachte noemt zichzelf daarin een "well known killer".

Het OM vindt het noodzakelijk om in het geval van M. het volwassenenstrafrecht toe te passen. Het gaat om een "feit met een uiterst volwassen karakter, een liquidatie op bestelling tegen betaling", zegt het OM. "Als verdachten puur voor financieel gewin - en mogelijk voor status in het criminele netwerk - zo'n gruwelijk feit begaan en zo kil en gewetenloos menen te kunnen beschikken over leven en dood, is enkel een zeer langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf aan de orde."

De officier van justitie eiste daarom een celstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging tegen M. Tegen T.A. eiste het OM twintig jaar cel.

Meiri zou op een dodenlijst hebben gestaan. Hij werd jaren geleden veroordeeld tot 6,5 jaar cel voor de afpersing van zakenlieden.

