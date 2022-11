Patiënt die tbs-medewerker doodstak in Balkbrug was moordverdachte in Nigeria

De tbs-patiënt die op 5 november een medewerker van tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug doodstak en twee anderen verwondde, was een moordverdachte in zijn land Nigeria. Voor de steekpartij was de man al dagenlang labiel. Dat meldt De Telegraaf donderdag op basis van gesprekken met meerdere medewerkers uit de kliniek en bronnen rond het onderzoek naar het steekincident.

De man, die in een open woongroep verbleef, sloot zichzelf na de aanval op in een aparte ruimte. Daar probeerde hij brand te stichten. Vervolgens beroofde hij zichzelf van het leven. Volgens de directeur van de kliniek kwam de aanval als een volslagen verrassing.

Volgens De Telegraaf was de man vanuit Nigeria via Italië naar Nederland gekomen. Uit onderzoek bleek volgens de krant dat de man in Nigeria verdacht werd van een levensdelict. Omdat er sterke aanwijzingen waren dat de man psychische hulp nodig had, kwam hij terecht in het Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht.