Patiënt die kliniekmedewerker Balkbrug doodstak was moordverdachte in Nigeria

De patiënt die op 5 november een medewerker van kliniek Veldzicht in Balkbrug doodstak en twee anderen verwondde, was een moordverdachte in Nigeria. Voor de steekpartij was de man al dagenlang labiel, meldt De Telegraaf donderdag op basis van gesprekken met meerdere medewerkers uit de kliniek en bronnen rond het onderzoek naar het steekincident.

De Nigeriaan wist op de dag van de steekpartij een mes te bemachtigen. Vervolgens liep hij een kantoor binnen waar drie medewerkers zaten en begon hij in te steken op hen. Een van de personeelsleden liep daarbij dodelijke verwondingen op. De twee andere medewerkers raakten gewond.

De man, die in een open woongroep verbleef, sloot zichzelf na de aanval op in een aparte ruimte. Daar probeerde hij brand te stichten. Vervolgens beroofde hij zichzelf van het leven. Volgens de directeur van de kliniek kwam de aanval als een volslagen verrassing.

Volgens De Telegraaf was de man vanuit Nigeria via Italië naar Nederland gekomen. Uit onderzoek bleek volgens de krant dat de man in Nigeria verdacht werd van een levensdelict. Omdat er sterke aanwijzingen waren dat de man psychiatrische hulp nodig had, kwam hij terecht in het Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht.

De Dienst Justitiële Inrichtingen kan de herkomst van de man en de moordverdenkingen tegenover de krant bevestigen noch ontkennen, omdat het strafonderzoek tegen de man nog loopt.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond ten onrechte dat de man een tbs-patiënt was. In de kliniek verblijven wel ook gedetineerden met een psychiatrische aandoening.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

