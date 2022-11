Politie onderzoekt mogelijke brandstichting in Brabantse asielopvang

In een kampeerboerderij in het Brabantse Someren heeft in de nacht van woensdag op donderdag een brand gewoed. Mogelijk is er sprake van brandstichting, zegt een woordvoerder van de politie. In de kampeerboerderij zouden vanaf maandag 450 asielzoekers opgevangen worden.

De politie doet op dit moment onderzoek naar de brand. Dat het om brandstichting kan gaan, baseert de politie "op basis van de eerste onderzoeksbevindingen".

Hoewel de brandweer de brand snel onder controle had, raakte een deel van het pand wel beschadigd. Volgens regionale media gaat het om een ruimte met slaapplekken. Voor de rest is er alleen rookschade.

In de boerderij, die De Hoof heet, zouden vanaf maandag 450 vluchtelingen worden opgevangen. Het gaat om een tijdelijke crisisnoodopvang, die de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel deels moet opvangen. De crisisnoodopvang zou in ieder geval tot 27 januari blijven, en mogelijk worden verlengd.

Het is nog niet bekend wat voor gevolgen de brand heeft voor de opvang van deze mensen.

Brandstichting in Overijsselse opvanglocatie

Soortgelijke incidenten waren deze maand ook te zien in het Overijsselse Schuinesloot. Daar is al twee keer brand gesticht in een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen.

Volgens De Stentor is er in het dorp veel te doen rondom de komst van die opvanglocatie in een leegstaand schoolgebouw. De gemeente Hardenberg liet al weten de brandstichting "onacceptabel" te vinden. "Verschillen van inzicht kunnen en mogen er zijn, maar dit soort acties keuren wij af en horen niet thuis in onze gemeente."

